Asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 42 yaşındaki Birsel Kaya, 4'üncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün (27 Ekim Pazar) akşam saatlerinde ilçenin Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi.

Derik ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Birsel Kaya, kızını ziyaret etmek için Kızıltepe ilçesine geldi.

Kızının kaldığı apartmanın 4’üncü katında asansörün kapısını açan Kaya, kabinin arızalı olduğu için 1’inci katta olduğunu fark etmeyince boşluğa düştü.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Birsel Kaya / Fotoğraf: DHA

Birsel Kaya’nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Derik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.