Asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, apartmanın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hürü Toklu hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen düşme sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Karataş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada akşam saatlerinde gerçekleşti.

66 yaşındaki Hürü Toklu'nun, komşu ziyaretinin ardından evine dönmek için asansöre yöneldiği öğrenildi.

İddiaya göre Toklu, asansör kapısını açtığı sırada kabinin 4. katta takılı olduğunu fark edemedi ve adım atarak boşluğa düştü. Toklu, 3. kattan asansör boşluğuna yuvarlandı.

Düşme sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Toklu, Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASANSÖR MÜHÜRLENDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından binadaki asansör yetkililer tarafından mühürlendi. Faili meçhul vefatla ilgili soruşturma başlatıldı.