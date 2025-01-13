Asansörün tamir sırasında düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı

Düzce'de, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Koçyazı Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir sitede asansör arızasını gidermek için çalışan H.İ.K, İ.K. ve Y.A, asansörün düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.