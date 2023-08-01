Asar deresi projesinde sırada montaj çalışmaları var

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Asar Deresi projesinde çalışmalar devam ederken proje dahilinde yerleştirilecek köprü çelik aksamlarının tedarik aşaması yüzde 95 oranında tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan Asar Deresi Projesi deprem ve sel gibi olumsuzluklar yaşanmasına rağmen aksamadan devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda köprü ayaklarının beton kısımları tamamlanırken proje yapısında güvenlik katsayısının artırılması sebebiyle çalışmalar kontrollü şekilde ilerliyor. Daha önce konu hakkında açıklamada buluna Başkan Özlü, Asar Deresi üzerine inşa edilecek çelik köprünün beton ayaklarının 8 şiddetinde 1 dakika sürecek sarsıntıya dayanacak kabiliyette inşa edildiğini belirtmiş, aynı şekilde Asar Deresi’nde tam debi akış olması halinde de projenin zarar görmeyeceğini aktarmıştı.

Teknik incelemeler yapımın her aşamasında devam ederken, köprü imalatının Ankara’da yapıldığı ve 3 aylık süreç içinde çelik aksamların yüzde 95 oranında tamamlandığı açıklandı. Başkan Özlü’nün aktardığı bilgilere göre; köprü ayaklarında çalışmaların tamamlanması ile birlikte 15 gün içinde sevkiyat yapılacağı, kademeli olarak köprü inşaatının başlayacağı belirtildi.

Başkan Özlü “Asar Deresi Projesi bizim en hassas noktalarımızdan biri. Bu konuda deprem ve sel ile sınandık, mühendislik çalışmaları buranın güvenlik katsayılarını olması gerektiği gibi yaparken daha da artırdık. Bu aslında yaptığımız işi geciktirmedi, hemşehrilerimize şunu ifade etmek isterim; proje takvime uygun şekilde ilerliyor. Trafiğe kapalı olan alanlarda da bu çalışmalara paralel olarak gereken düzenlemeyi yapacağız. Asıl önemli olan köprü çelik bağlantılarını yaparken burada büyük vinçler çalışacak. Vatandaşlarımızı risk altında bırakmamak için iş güvenliğine büyük önem veriyoruz. Şimdi Ankara’da üretimi bitmek üzere olan çelik köprü aparatlarının sevkiyatı başlayacak. 2 hafta sonra bu aparatları getirmeye başlıyoruz. İnşaat alanının uygun hale getirilmesi ile bunların montajı başlayacak. Yakından takip ediyoruz, projeyi en kısa sürede bitireceğiz” dedi.