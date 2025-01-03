ASELSAN ile Aziz Yıldırım'ın şirketi arasında milyon euroluk sözleşme

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ait DEARSAN Tersanesi de dahil olmak üzere üç şirket ile 210 milyon euro (7 milyar 778 milyon TL) değerinde anlaşma imzaladı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre; anlaşma deniz platformlarına yönelik işbirliğini kapsıyor. Sözleşmenin elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine dair olduğu ifade edildi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, "ASELSAN ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik; Elektronik Harp, Radar, Haberleşme, Seyrüsefer, Silah, Elektro-Optik ve Sualtı Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam 210.1 Milyon Avro tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilecek" denildi.