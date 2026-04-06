Asensio Sakatlık Durumu: Marco Asensio Kaç Hafta Yok?

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Marco Asensio’nun sakatlık durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen deneyimli oyuncunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı merak konusu oldu. Peki, Marco Asensio kaç hafta yok? İşte detaylar…

MARCO ASENSİO SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşadı. Mücadele sırasında oyuna devam edemeyen futbolcunun durumu, kulüp sağlık ekibi tarafından yapılan kontroller sonrası netleşmeye başladı.

ASENSİO’NUN SAKATLIĞI NEDİR?

Kulüpten alınan bilgilere göre yapılan ilk MR incelemesinde Asensio’nun dizinde ödem tespit edildi. Sabah saatlerinde yapılan ek muayenenin ardından oyuncunun daha detaylı incelenmesi için ikinci bir MR çekimine alındığı belirtildi.

MARCO ASENSİO KAÇ HAFTA YOK?

Marco Asensio’nun sakatlığının ciddi olmadığı ifade edilse de, yıldız oyuncunun Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Şu an için net bir hafta aralığı verilmemiş olsa da, mevcut bilgiler doğrultusunda sakatlığın kısa süreli olduğu ve oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasının beklenmediği ifade ediliyor.

KAYSERİSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Asensio’nun dizindeki ödem nedeniyle tedbir amaçlı olarak Kayserispor karşılaşmasında riske edilmeyeceği öğrenildi. Teknik ekip, oyuncunun tam iyileşmeden sahaya dönmesini istemiyor.

ASENSİO’NUN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Yapılan ilk değerlendirmelere göre sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Ancak ikinci MR sonuçlarının ardından oyuncunun kesin durumu daha net şekilde ortaya çıkacak.

FENERBAHÇE’DE SAKATLIK PLANLAMASI

Fenerbahçe sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ederken, Asensio’nun kısa sürede takıma dönmesi hedefleniyor. Özellikle kritik maçlar öncesinde oyuncunun tam hazır hale getirilmesi planlanıyor.

