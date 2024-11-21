Aşevinde her gün 1000 kişi sıraya giriyor

Haber Merkezi

Ekonomik krizin yükü her geçen gün atarken açlık sınırı altında yaşamak zorunda kalan milyonlarca vatandaş, en temel ihtiyaç olan yemek ihtiyacını dahi karşılayamaz hale geldi. Derin yoksulluk, yardım ve desteğe muhtaç sayısını da artırırken, İzmir’in Konak ilçesindeki Basmane semtindeki tablo ekonominin gerçek durumunu ortaya koydu.

İzmir Tarihi Basmane Hatuniye Yardımlaşma Derneği, her gün ortalama bin kişiye iki öğün yemek verirken, derneğin önünde metrelerce uzayan kuyruk, halkın gerçeğini ortaya koydu. Aşevinin aşçısı olan Ozan Timur Erge, yaptıkları işe ilişkin şunları söyledi:

“Bu insanlara hizmet yapmak, benim için çok onur ve gurur verici. Allah sağlığımıza zeval vermezse bu hizmete devam etmek istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar insanların yükünü hafiflettiğimize inanıyorum. En azından karnını doyuruyor. Hayata tutunacak kadar da olsa hayatını idame ettiriyor. Bir nebze de olsa faydamız olduğunu düşünüyorum.”

Derneğin hizmetlerinden yararlanan Selma Goldaş, yetkililere yaşananlar üzerinden tepki göstererek, şunları söyledi: “Bizim çektiğimiz çileler yeter artık. Biz Kasımpaşa’dan gerçekten bir yiğit çıktı, bizi, halkını koruyacak sandık.''