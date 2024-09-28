Asfalt malzemesi çöpten çıktı

Haber Merkezi

Erciş Kaymakamlığı’nın karayollarına ait yollardan sökülen asfalt malzemesini belediyeye vermek yerine çöpe döktüğü ortaya çıktı.

MA’nın haberine göre DEM Parti yönetimindeki Van’ın Erciş Belediyesi, karayolları sorumluluk alanında bulunan yollardan sökülen asfalt malzemesinin belediyeye verilmesi için kaymakamlığa başvurdu. Verilecek asfalt malzemesinin, belediyenin yapacağı yollarda kullanılacağı belirtildi. Yetkililer, taleplerine yanıt verilmediğini aktardı. İlçe kaymakamlığının malzemelerin bir kısmını çöpe, diğer bölümünü ise AKP'li Adilcevaz Belediyesi'ne verdiğini aktarıldı.