Asgari değil insanca ücret

Halil ERTUNÇ

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, SOL Parti İzmir İl Örgütü, "Geçinemiyoruz! Asgari değil insanca yaşayacak ücret istiyoruz" sloganıyla eylem yaptı.

Karşıyaka İZBAN önünde toplanarak grup, çarşı içinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Eyleme, Telus Çağrı Merkezi ve Karşıyaka'da işten çıkartılan emekçiler destek verdi.

Eyleme katılanlar, zenginlerin servetlerini artırırken, emekçilerin açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini belirterek, insanca yaşanacak bir ücret talep etti. SOL Parti üyeleri, bu taleplerin hayata geçmesi için mücadele edeceklerini ifade ederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Basın açıklamasını ise SOL Parti İzmir Sözcüsü Barış İnce okudu. Hükümetin ve patronların oluşturduğu düzenin emekçilerin aleyhine işlediğini vurgulayan İnce, “Bir avuç sömürücü zenginliklerine zenginlik katarak yaşıyor, milyonlarca emekçi ise açlığa ve sefalete mahkum bırakılıyor. İktidarın asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır. Bugün bu rejimin arkasında duranlar bu soyguncular, sömürücüler, emperyalist tekeller ve kan emici çetelerden başka kimse değildir. Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır. İnsanca yaşayabilmek ve haklarımızı alabilmek için sömürücülere karşı birlik olma zamanıdır.” diye konuştu.

"GEÇİNEMİYORUZ"

SOL Parti Denizli İl Örgütünün çağrısıyla bir araya gelen parti üyeleri de basın açıklaması yaparak hükümetin politikalarını Candoğan Parkı önünde okudukları basın açıklamasıyla protesto etti.