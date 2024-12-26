Asgari değil, insanca yaşam

Haber Merkezi

SOL Parti, milyonlarca insanı sefalete ve açlığa mahkûm eden yeni asgari ücret oranını ülkenin dört bir köşesinde protesto etti. İstanbul, Ankara, Uşak, Samsun Bursa, başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan SOL Partililer Saray rejimini istifaya çağırdı.

İstanbul’da Mecidiyeköy Meydanı’nda yapılan açıklamada, “Tek adam rejimi emekçiler için kölelik koşullarında ölümüne çalışmaktır. Bu sömürü ve soygun düzeni yıkılmalı, tek adam rejimi son bulmalıdır” denildi.

“İktidarın, bu ülkenin emekçileri için neredeyse ortalama ücret haline getirdiği asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır! IMF adına, bir avuç patron ve zengin adına bu sefalet emekçilere dayatılmaktadır” denilen açıklamada, ‘Bu rejime artık yeter’ ifadeleri yer aldı.

Sık sık ‘AKP mezara halk iktidara’, ‘Asgari değil insanca yaşam’, ‘Söz yetki karar iktidar halka’ sloganlarının atıldığı eylemde şu talepler de sıralandı:

“İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır. Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmelidir. Sendikalı oldukları için işten atılan tüm emekçilerin hakları iade edilmelidir. İşçi sağlığı ve güvenliği tüm işyerlerinde sağlanmalı, iş cinayetleri önlenmelidir.”

Uşak

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HALK YÜRÜYÜŞLERİ

SOL Parti, Ankara’nın 3 ayrı yerinde de halk yürüyüşleri düzenlendi. Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde düzenlenen tencereli tavalı yürüyüşlerde yurttaşlar 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücreti kabul etmediklerini belirterek iktidarı istifaya çağrıldı.

Ankara

Öte yandan SOL Parti’den yapılan açıklamada da cumartesi günü Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda yapılacak mitinge de çağrı yapıldı.