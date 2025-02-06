Asgari ücret 1 ayda %5 eridi

Ekonomi Servisi

Enflasyon ve pahalılık artarken beraberinde ücretlerde erime ve yoksulluk getiriyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ocak ayı enflasyonuyla birlikte ücretlerde yaşanan erimeye ilişkin hazırladığı raporunu yayımladı.

DİSK-AR’ın “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”na göre ocak ayı enflasyonuyla birlikte asgari ücret ilk aydan enflasyon karşısında 1112 lira eridi. TÜİK’in pazartesi açıkladığı enflasyon verilerine göre yılın ilk ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,03 arttı. Ocak'ta yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 42,12 olarak kaydedildi. yeni yılla birlikte asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmişti.

TÜİK’E GÖRE BİLE KAYIP DEVASA

Raporda işçi, memur ve emekliler üzerinden enflasyonun emek gelirleri üzerinde yarattığı toplam kaybın en az 70 milyar lira olduğu belirtildi. Vergi politikalarının düşük gelirlerinin aleyhine olması sebebiyle emek gelirlerinin vergi ve kesinti yükü altında ezildiğinin altı çizilen raporda, daha kapsamlı bir veri olmadığı için TÜİK verilerinin esas alındığı belirtildi. Buna göre sadece ocak ayında TÜİK tarafından aylık yüzde 5,03 olarak ölçülen enflasyonun, bir ayda emek gelirlerinde yarattığı toplam kaybın 69,8 milyar TL olduğu ifade edildi. Aynı dönemde enflasyonun işçi ücretlerindeki kaybı 37,7 milyar lira hesaplanırken, memur maaşlarındaki kayıp 17,7 milyar lira, emekli aylıklarındaki kayıpsa 14,3 milyar lira olarak hesaplandı.

GÜN GEÇTİKÇE KÖTÜLEŞİYOR

TÜİK Gelir Dağılımı İstatistikleri serilerine göre son yıllarda Türkiye’de ücretli ve yevmiyelilerin ortalama aylık net geliri asgari ücretin 1,7 ile 1,8 katı düzeyinde olduğu tespit edildiği için asgari ücretin 1,5 ve 2 katı ücretlerde yaşanan gelir kesintileri ele alındı. Ocak itibarıyla brüt 39 bin 8 liradan ele geçen net ücret 31 bin 400 lira olarak gerçekleşti. Rapor, ücretin 7 bin 608 lirasının vergi ve kesintilere gittiğini ortaya koydu. Buna ek olarak aylık yüzde 5,03’lük enflasyon kaybı da ele alındığında geriye kalan reel ücretin 29 bin 821 liraya gerilediği ifade edildi.

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4’TE 1’İ VERGİYE GİDİYOR

Raporda bazı veriler şöyle:

• Asgari ücret daha cebe girmeden enflasyon karşısında 1.112 lira eridi.

• Asgari ücretin ocaktaki ve enflasyon kaybı 5 bin lirayı geçiyor.

• Asgari ücretin 1,5 katı düzeyinde, yani 31 bin 400 lira ücretin 4’te 1’i daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti.

• Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın ocak enflasyon kaybı 3 bin liraya yakın.