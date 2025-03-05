Asgari ücret 2 ayda bin 640 TL eridi!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), raporuna göre, asgari ücret yılın ilk 2 ayında enflasyon karşısında bin 640 TL değer kaybetti.

DİSK-AR tarafından aylık olarak hazırlanan "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" bugün yayımlandı.

Bu yılın ilk 2 ayında yaşanan birikimli kayıpların ele alındığı rapora ilişkin yapılan açıklamada, "Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor" denildi.

KESİNTİ VE ENFLASYON KAYBI 5 BİN 541 LİRA OLDU

Rapora göre, 2025’in ilk 2 ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon TL oldu. Asgari ücret ocak ve şubat aylarında enflasyon karşısında bin 640 TL eridi.

Asgari ücretin ocak ve şubat aylarındaki kesinti ve enflasyon kaybı 5 bin 541 TL oldu. Asgari ücretin 1,5 katı düzeyindeki ücretin 4’te 1’i daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti. Asgari ücretin üç katı ücreti olan bir çalışanın ocak ve şubat aylarında enflasyon kaybı 4 bin 399 TL olarak gerçekleşti.

MEMUR MAAŞLARINDAKİ KAYIP 22,6 MİLYAR TL

2025 yılı Mart ayına ilişkin raporda, Ocak ve Şubat 2025’te yaşanan birikimli kayıplar ele alındı. 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 7,42’lik 2 aylık resmi enflasyonun 2 ayda emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 101 milyar TL oldu.

2025 yılı Ocak ve Şubat aylarında 2 aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Emek gelirlerindeki 2 aylık toplam kayıp ise en az 101,2 milyar TL olarak hesaplandı.