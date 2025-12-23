Asgari ücret 28 bin 75 TL oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı başladı gerçekleştirildi. Saat 18.00'de başlayan toplantı yaklaşık yarım saat sürdü ve 2026'da geçerli olacak asgari ücret toplantının ardından açıklandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Zam, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyonun altında kaldı.

Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapmıştı.

IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEK MAKUL ORTAK NOKTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu zammı "asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak nokta" olarak ifade etti. Işıkhan şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak çalışma hayatımızın tüm ekosistemini değişen şartlara uyum sağlayan, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen dinamik yapıya oturtmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir."