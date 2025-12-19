Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret üçüncü toplantı tarihi belli oldu mu? 2026 asgari ücret ne kadar, kaç TL olur?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için yürütülen görüşmeler, milyonlarca çalışan ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk iki toplantısını tamamlamasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. “Asgari ücret 3. toplantı ne zaman?”, “Üçüncü toplantı tarihi belli oldu mu?” ve “2026 asgari ücret ne kadar olacak?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Ocak 2026 asgari ücret zammı, her yıl olduğu gibi Türk-İş, TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katılımıyla belirleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak rakamı ortak mutabakatla belirlemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda komisyon, ilk toplantısını 12 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık Perşembe günü tamamladı. İkinci toplantının ardından üçüncü toplantının tarihi merak konusu oldu.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Üçüncü toplantı tarihi belli oldu mu?

Asgari ücret üçüncü toplantısının tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Tarafların, ikinci toplantının ardından daha olgunlaşmış bir tabloyla yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Üçüncü toplantı tarihinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret belirleme çalışmaları genellikle dört toplantı üzerinden tamamlanıyor. Ancak sürecin uzamaması adına bazı yıllarda üçüncü toplantıda da uzlaşı sağlanabiliyor.

Yasal takvim gereği, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yıl bitmeden açıklanması planlanıyor. Bu nedenle üçüncü ve olası dördüncü toplantıların Aralık ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Masadaki zam oranları ve güçlü senaryolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TİSK’e yaptığı çağrı öncesinde masada güçlü seçenekler olarak %20 ve %25 zam oranları bulunuyordu.

%20 zam: 26.525 TL

26.525 TL %25 zam: 27.630 TL

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından %20 artışla 26.525 TL seçeneğinin masadan kalktığı ifade ediliyor. Bu seçeneğin yerine, 2025 yılı enflasyon oranına yakın bir artışla yaklaşık %32 zam ve 29.000 TL seçeneği gündeme geldi.

Buna karşın, %25’lik artışla 27.630 TL senaryosu halen en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. En yüksek artış senaryosunda dahi asgari ücretin 29.000 TL’nin üzerine çıkmasının beklenmediği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Mevcut tabloya göre, işçi ve işveren taraflarının dengeli bir noktada buluşması bekleniyor. Bu nedenle %25 zam oranı, hem maliyet hem de alım gücü açısından en güçlü uzlaşı senaryosu olarak değerlendiriliyor.

