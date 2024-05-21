Asgari ücret-açlık sınırı makası giderek açılıyor

Ekonomi Servisi

BİSAM raporuna göre, nisan ayında açlık sınırı 17 bin 756 lira, yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira oldu. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 28 bin 458 TL oldu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), nisan ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 17 bin 756 lira oldu.

Nisan ayında açıklık sınırı asgari ücretin üzerine çıkarak 17 bin 756 lirayı buldu. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira olarak belirlendi. Araştırmaya göre, tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 28 bin 458 lira oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti ise 592 lira olarak hesaplandı.

Rapora göre, günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu yüzde 29,1 ile süt ve süt ürünlerinin oluşturduğu belirtilirken,"et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.9 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 26,2'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9,2'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7,6'dır" ifadelerine yer verildi.