“Asgari ücret açlık sınırının altında, beyaz yaka da yoksullukla savaşıyor!”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı açıklamada 2026 yılı için belirlenen 28.075 TL’lik net asgari ücrete tepki gösterdi.

Gülcan Kış, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Aralık 2025 verilerine dikkat çekerek, dört kişilik bir ailenin sadece dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için aylık 30.655 TL’lik harcama yapması gerektiğini ifade etti ve "İktidar, açlık sınırının altında maaş dayatarak halkı cezalandırıyor” dedi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasına tepki gösteren Kış şu ifadeleri kullandı:

“2026’da yürürlüğe girecek olan asgari ücret, daha şimdiden açlık sınırının 2.580 TL altında. Gıda dışındaki harcamalar hariç tutulsa bile bu ücret, ailenin ancak 27 günlük gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. Kalan 3 gün aç. Bu tablo, sosyal devlet ilkesinin artık sadece kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor”

“YOKSULLUK SINIRI 95 BİN LİRAYA DAYANDI, MAAŞLAR İSE YERİNDE SAYIYOR”

Kış, aynı araştırmaya göre yoksulluk sınırının 94.913 TL’ye ulaştığını, dört asgari ücretlinin toplam maaşının bile bu sınırın altında kaldığını belirtti:

“Bir hanede dört kişi asgari ücretle çalışsa bile yoksulluk sınırının 6.497 TL altında kalıyorlar. Üç kişi çalışsa, bu sınırı geçemiyorlar. Hal böyleyken Türkiye’de refah, yalnızca belli bir kesimin ayrıcalığı haline gelmiş durumda.”

“BEYAZ YAKALILAR DA YOKSULLUK SINIRININ ALTINA İTİLDİ”

Gülcan Kış, geçim krizinin sadece dar gelirli vatandaşlarla sınırlı olmadığını, beyaz yakalı çalışanların da hızla yoksullaştığını vurguladı:

“En düşük memur maaşı 50.534 TL, bu da yoksulluk sınırının ancak %53’ünü karşılıyor. Ortalama memur maaşıysa yalnızca %60’ını. Uzman kadrolar, üniversite mezunları, nitelikli çalışanlar bugün yoksulluğun eşiğinde. Bu kabul edilemez bir çöküştür.”

“ASGARİ ÜCRETTE ŞEFFAFLIK YOK, ADALET HİÇ YOK”

Asgari ücretin açlık sınırına ulaşması için en az %40 oranında artması gerektiğini belirten Gülcan Kış, açıklanan %27’lik zammı hem teknik olarak yetersiz, hem de ahlaki olarak savunulamaz bulduğunu belirtti:

“Bu karar, halkın mutfağından değil; sarayın penceresinden bakılarak verilmiştir. Gerçekten sosyal devlet anlayışına sahip bir iktidar, vatandaşını açlığa mahkûm etmez.”

“EKONOMİK YIKIMIN MİMARI AKP VE ŞİMŞEK’TİR”

Kış, ekonomik krizin sorumlusunun doğrudan AKP’nin 23 yıllık yönetimi olduğunu belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikalarını da sert dille eleştirdi:

“Şimşek’in IMF kokan kemer sıkma programı, halkın boğazını daha da sıkıyor. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi getirildi ama yoksulluk dizginlenemedi. ‘Enflasyonla mücadele ediyoruz’ dedikleri model, halkın sofrasını boş bırakmaktan başka işe yaramadı.”

Şimşek’in ekonomi anlayışını “sermaye odaklı, halk karşıtı” olarak tanımlayan Milletvekili, “Sıcak para gelsin diye halkın cebinden alıyorlar. İşçinin, memurun, emeklinin alım gücü her gün erirken, servet sahipleri daha da zenginleşiyor,” dedi.

“SEFALET DÜZENİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Son olarak Gülcan Kış, asgari ücretin belirlenme sürecinin şeffaflıktan ve temsilden uzak olduğunu vurgulayarak, sürece dair adalet çağrısı yaptı:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçinin değil iktidarın sesine kulak verdi. Biz CHP olarak bu adaletsizliği, bu yokluk düzenini asla kabul etmeyeceğiz. Halkın insanca yaşayabileceği, onurlu bir yaşam sürebileceği bir ekonomi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”