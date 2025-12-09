Asgari ücret: AKP MYK’de zam senaryoları görüşülecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalara başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. İlk toplantıda, sürecin işleyişine yönelik takvim ele alınacak, daha sonraki toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. İşçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.

1 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ'te yapılan görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi. TÜRK-İŞ’in öneriyi kabul etmemesi ve asgari ücret görüşmelerine katılmaması durumunda toplantı masasında sadece işveren ve hükümeti temsil eden 10 üye olacak.

"BU SAATTEN SONRA BİZ MASAYA GİTMEYİZ"

Edinilen bilgiye göre cuma günkü toplantıya günler kala komisyonun yapısında yapılacak olası değişikliğin içeriğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜRK-İŞ arasında bir temas sağlanmadı.

Komisyon süreci hakkında konuşan bir TÜRK-İŞ yetkilisi zamanın darlığına işaret ederek, "Düzenleme olacaktı, biz tekrar değerlendirecektik, adım atılmadı. Bu saatten sonra biz masaya gitmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret AK Parti MYK'sında da gündeme gelecek

AKP'nin bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı ele alınacak. MYK'de halkın alım gücünün artırılması için üretilmesi gereken politikalar da gündemde olacak.

MYK'de "ekonomik dengeler gözetilerek" asgari ücrette en yüksek zamma ilişkin formüller istişare edilecek.