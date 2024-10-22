Asgari ücret artışı denge bozarmış!

Ekonomi Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu. Emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Bakan Işıkhan, "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" dedi.

'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.

Bakan Işıkhan 2025 asgari ücretine yönelik soruya ise "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" yanıtını verdi. Işıkhan ayrıca "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bakan, "esnek çalışma" ve "uzaktan çalışma" modeliyle ilgili soru üzerine, Orta Vadeli Program’da uzaktan kısmi çalışma modelleri üzerinde yoğun enerji harcadıklarını söyledi.