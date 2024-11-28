Asgari ücret asgari ihtiyaçlara dahi yetmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına yönelik ortaya atılan yüzde 40 oranı ile alınabilecekler, zammın etkisizliğini gözler önüne serdi. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in, “Asgari ücret zammı ile alınabilecekler” hesabı, geçim mücadelesi içindeki asgari ücretlilerin içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li Başevirgen, yüzde 40'lık zam ile asgari ücrete gelecek 6 bin 800 TL’lik artışın, milyonlarca asgari ücretlinin geçim mücadelesine derman olmayacağını kaydetti.

EN AZ 30 BİN TL OLMALI

Başevirgen’in hesabına göre, yüzde 40 zam yapılması durumunda asgari ücrete gelecek 6 bin 800 TL ile fazladan 2 gram altın, 41 koli yumurta, 680 ekmek, 9,7 litre zeytinyağı, 27 kilo beyaz peynir, 20 kilo zeytinden sadece biri alınabiliyor. Dar gelirlinin biraz nefes alabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğinin altını çizen Başevirgen, “İktidara çağrımızdır, bir kez olsun yandaşınızı değil vatandaşı düşünün” diyor.

Asgari ücretin alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çeken Başevirgen, Merkez Bankası’nın verileri baz alındığında dahi yüzde 40’lık zammın yeterli olmayacağının altını çiziyor.