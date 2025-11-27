Asgari ücret: Bakanlık ve Saray kulislerinde hangi rakam konuşuluyor?

Gazeteci Can Coşkun, asgari ücret zammına dair edindiği kulis bilgilerini köşesinde aktardı.

Coşkun, asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam öngörüldüğünü yazdı.

Coşkun, “Erdoğan devreye girmezse başka ihtimal yok” diye yazdı.

Bakanlık ve Saray kulislerinden aldığı bilgileri “harmanladığını” söyleyen Can Coşkun, “Asgari ücret 28 bin lirayı geçmeyecek” dedi.

"27 BİN KÜSÜR LİRALIK PLANLAR ÇOKTAN YAPILMIŞ"

Coşkun, Korkusuz gazetesindeki köşesinde şunları yazdı:

“Dün SÖZCÜ Ana Haber’de de anlattım. Bakanlık ve Beştepe kulislerinden aldığım bilgileri harmanlayınca anlıyorum ki; asgari ücreti 28 bin lirayı geçmeyecek.

Bugünkü şartlarda yüzde 20-25’lik bir zam oranı öngörülüyor. Daha fazlası için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmezse başka ihtimal yok.

27 bin küsur liralık planlar çoktan yapılmış, ya 28’e yuvarlanacak ya da sabit kalacak. Seçim işareti ortaya çıkmadıkça ya da farklı bir siyasi denklem oluşmadıkça hesap bu.”