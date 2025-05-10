Asgari ücret dolar karşısında eriyor: 5 ayda 2 bin lirayı aştı

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklanırken, 628 dolar seviyesine çıktığı vurgusu da sıklıkla yapıldı. Böylelikle alım gücünün yükseldiği savunuldu. Ancak enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimle bu artışın etkisi zayıflamaya devam etti.

2024 yılına 29,53 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, yıl sonunda 35,25 TL seviyesine ulaştı. 2024 yılında 17 bin 2 TL olan asgari ücret de 482 dolara kadar geriledi.

Dolar/TL (Mayıs 2025 ilk haftası itibarıyla) 38,74 TL seviyesine çıkarken, 22 bin 104 TL olan asgari ücret de dolar bazında 570,57 seviyesine geriledi. Kur kaybı 57 dolardan fazla oldu.

KAYIP 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Cumhuriyet'in haberine göre, asgari ücretteki 57 dolarlık gerileme, TL cinsinden yaklaşık 2 bin 200 liralık bir kayba karşılık geliyor.

İlk belirlendiğinde 628 dolara denk gelen asgari ücret, şu anki kurla 570 dolara kadar düşmüş durumda. Kurda yaşanan yüzde 10’luk artış, maaşlarda da ciddi bir alım gücü kaybına yol açtı.

Yurt içinde son aylarda oynaklık dönem dönem yükselirken, faiz artışları, döviz satışı gibi önlemlerle TL desteklenmeye çalışılsa da uzmanlara göre yapısal sorunlar ve siyasi belirsizlikler kur üzerindeki baskıyı sürdürüyor.