Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor

Ülkedeki milyonlarca ücretli çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılacak görüşmelerin ilki, yarın gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişini ele almak üzere 21 Ekim’de toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda taraflar, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Bakanlık, 9 Ekim’de “Sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması” gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu’nu ikinci kez bir araya getirecek.

MASADA İŞÇİYİ TEMSİL EDEN KİMSE YOK

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 25 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız,” ifadelerini kullanmıştı. Komisyonun yapısı gereği masaya gidebilen tek ‘işçi temsilcisi yapı’, bu sene masada olmayacak.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, her yıl Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden biri toplantıya başkanlık ediyor. Komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği hâlinde ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.