Asgari ücret hakkında üçüncü toplantı bugün

Ekonomi Servisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez bir araya gelecek. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün 11.30’da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk iki toplantısında herhangi bir rakam çıkmazken TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini bildirmişti.