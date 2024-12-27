Asgari ücret halk sağlığı sorunu

Ekonomi Servisi

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yıl sonu beklenen enflasyonun altında kalacak zam oranına tepki gösterdi. Asgari ücretin bir halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çekilen açıklama şöyle:

“Açlık sınırının altında bir ücret ile sağlıklı yaşamanın olanaklı olmadığına dikkat çekiyoruz. Sağlığın ‘bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’ olduğunu; dolayısıyla açlığın, yoksulluğun, eşitsizliğin bir halk sağlığını sorunu olduğunu ısrarla yineliyoruz. Toplumun tüm kesimlerini sağlık hakkı için mücadeleye çağırıyoruz.”