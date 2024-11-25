Asgari ücret için 'ara formül' gündemde

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren 2025 asgari ücreti için geri sayım başladı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

"ARA FORMÜL"

Asgari ücret artışında gerçekleşen enflasyonun mu hedeflenen enflasyonun mu belirleyici olacağı tartışılırken, bir ara formülün gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 44’e, 2025 enflasyon tahminini yüzde 21 olarak güncellerken, asgari ücrette de bu iki oranın arasında bir zammın dikkate alınabileceği belirtiliyor.

Bu senaryoda, 2025 yılı asgari ücreti yüzde 32.5 zamla 22 bin 527 liraya çıkacak.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutması ve asgari ücret artışında bu oranın dikkate alınması halinde ise yeni asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.