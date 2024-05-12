Asgari ücret için 'ara zam' kulisi: 'Duyum aldık' dedi, tarih verdi

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam gelebileceği konusunda duyum aldıklarını belirterek, "Doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamları ertelendi. Zamlar kamuoyuna yansıtıldığı taktirde eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir" dedi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretle ilgili kulis bilgilerini açıkladı.

TGRT Haber'e konuşan Karakaş, "Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücret ara zammına olumlu baktıkları ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu belirtti. Karakaş, doğalgaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini söyledi.

"Bu zamlar haziran ayında enflasyon açıklandıktan yansıtılabilir" diyen Karakaş, asgari ücret için şunları aktardı:

"Zamlar kamuoyuna yansıtıldığı taktirde eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek, bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık."