Asgari ücret için ilk toplantı 12 Aralık'ta: Hangi senaryolar konuşuluyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Kamuoyuna yansıyan kulislerde asgari ücret zammı için yüzde 20 ve yüzde 25 senaryoları öne çıktı.

Yüzde 20 zam yapılması durumunda 2026 yılı asgari ücreti 26 bin 584 lira olacak.

Yüzde 25 zam senaryosunda ise yeni asgari ücret 27 bin 630 lira olarak gerçekleşecek.

Öte yandan asgari ücrete yüzde 30 zam olursa yeni ücret 28 bin 735 olacak.

Yüzde 40 zam senaryosunda ise asgari ücret 30 bin 945 TL olarak gerçekleşecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.