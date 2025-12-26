Asgari Ücret Kaç Lira? 2026 Asgari Ücreti Belli Oldu!

Türkiye’de milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücret resmen açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre %27 zam uygulanarak net asgari ücret 28.075 TL oldu. Açıklanan rakamlar, çalışanların gelir düzeyinden işveren maliyetlerine kadar birçok dengeyi doğrudan etkiliyor ve ekonomik gündemin merkezine yerleşiyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2026 yılı için belirlenen asgari ücret rakamları aşağıdaki gibidir:

Asgari Ücret Türü Tutar Net Asgari Ücret 28.075 TL Brüt Asgari Ücret 33.030,00 TL İşveren Toplam Maliyeti 40.214,03 TL Günlük Asgari Ücret 1.101 TL Zam Oranı %27

2026 asgari ücreti belirlenirken SGK primi ve işsizlik sigortası kesintileri dikkate alınmış, ayrıca asgari ücret gelir ve damga vergisinden muaf tutulmuştur.

ASGARİ ÜCRET TESPİT SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına 12 Aralık’ta başladı ve görüşmeler 23 Aralık’a kadar sürdü. Yapılan üç toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret belirlenmesi kararlaştırıldı ve karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 itibarıylageçerli olacak.

İŞVERENLER İÇİN ASGARİ ÜCRET MALİYETİ

2026 yılı için işveren maliyeti de açıklandı. Buna göre bir işçi için işverene toplam maliyet 40.214,03 TL oldu. Ayrıca asgari ücret desteği de 2026 yılı Ocak – Aralık döneminde 1270 TL olarak devam edecek.

2026 asgari ücret ile birlikte çalışanların gelir seviyesinde önemli bir artış sağlanırken, işveren maliyetleri de yeniden şekillenmiş oldu. Net 28.075 TL, brüt 33.030 TL ve işveren maliyeti 40.214,03 TL olan yeni rakamlar, yıl boyunca hem ekonomik gündemin hem de iş yaşamının temel belirleyicilerinden biri olacak. Asgari ücretle ilgili resmi süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.