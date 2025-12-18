Asgari ücret komisyonu öncesi kritik görüşme: Çalışma Bakanı, Türk-İş'i ziyaret etti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını yineledi.

Komisyon'un toplanmasına kısa bir süre kala Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Işıkhan'ın Ergün Atalay'la görüştüğü öğrenildi.