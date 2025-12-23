Asgari ücret kulisi: AKP iki orana odaklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun üçüncü toplantısını yapacağı tarih henüz açıklanmazken, AKP'nin iki orana odaklandığı iddia ediliyor.

Gazeteci Besti Karalar, kulislerde konuşulan oranlara dair NBE TV Youtube yayınında "Yüzde 25'in altı konuşulmuyor, yüzde 30'un üzerine çıkması da mümkün görünmüyor" dedi.

Karalar geçen sene yapılan zammın AKP'liler açısından da düşük kaldığını sözlerine ekledi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İŞÇİ KESİMİ GÖRÜŞMELERDE YER ALMIYORTürkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını belirterek toplantılara katılmıyor.