Asgari ücret kulisi: "Ankara'dan aldığım bilgi" dedi, rakam paylaştı

2026'da uygulanacak asgari ücret rakamı için pazarlığa sayılı günler kaldı. Yeni asgari ücretin ne olacağına ilişkin kulis bilgileri paylaşılmaya başlandı.

Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100'de katıldığı programda "Ankara'dan aldığı bilgiyi" paylaştı.

"Asgari ücretle ilgili 2 temel beklenti var" diyen Burhan, "Yüzde 20 ile yüzde 25 aralığında asgari ücretle ilgili beklenti var. O rakamlar eğer yüzde 20 olursa 26 bin 584, yüzde 25 olursa 27 bin 630 lira. Ankara'da beklenti bu" dedi.

Burhan, "Ankara'dan aldığım bilgi şu; 27 bin 630 lira olmasını bekliyorum asgari ücretin, yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.