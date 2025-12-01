Asgari ücret maratonu için geri sayım: Olası zam senaryoları ne?

2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere görüşmeler Aralık ayında başlayacak.

İlk toplantı tarihi henüz belli olmayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirlenen asgari ücret 31 Aralık'a kadar belirlenerek 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Komisyon, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.

TÜRK-İŞ MASADA YOK

Bu hafta yapılması planlanan ilk toplantıda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

Türk-İş'in bu kararı komisyonu doğrudan etkilemeyecek.

Ancak bu yönde bir değişiklik yapılabilmesi için mevcut mevzuatın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Mevcut yasalara göre, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması gerekiyor.

15 kişiden oluşan komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

DÖRT TOPLANTI YAPILMASI BEKLENİYOR

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA?

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor.

İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

IŞIKHAN: OPTİMAL BİR SEVİYE OLACAĞINA İNANIYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin son açıklamasında "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.