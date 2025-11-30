Asgari ücret mesaisi başlıyor: 2 rakam öne çıkıyor

Yılın son ayında milyonlarca işçinin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ​​​​​​"Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.

2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına ilişkin kamuoyunda farklı senaryolar konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21 Kasım'da, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

İKİ FARKLI SENARYO

Kamuoyuna yansıyan kulislerde asgari ücret zammı için yüzde 20 ve yüzde 25 senaryoları öne çıktı.

Gazeteci Can Coşkun, Bakanlık ve Saray kulislerinden aldığı bilgileri “harmanladığını” belirterek "Asgari ücret 28 bin lirayı geçmeyecek” demişti.

Coşkun, Korkusuz gazetesindeki köşesinde, "Bugünkü şartlarda yüzde 20-25’lik bir zam oranı öngörülüyor. Daha fazlası için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmezse başka ihtimal yok" ifadelerini kullanmıştı.

Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100'de katıldığı programda "Ankara'dan aldığı bilgiyi" paylaşmıştı.

"Asgari ücretle ilgili 2 temel beklenti var" diyen Burhan, "Yüzde 20 ile yüzde 25 aralığında asgari ücretle ilgili beklenti var" demişti.

Burhan, "Ankara'dan aldığım bilgi şu; 27 bin 630 lira olmasını bekliyorum asgari ücretin, yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

• Yüzde 20 zam yapılması durumunda 2026 yılı asgari ücreti 26 bin 584 lira olacak.

• Yüzde 25 zam senaryosunda ise yeni asgari ücret 27 bin 630 lira olarak gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.