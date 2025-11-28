Asgari ücret öncesi kritik veri: Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Ekim 2025 ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 29 bin 828 lira olarak belirlendi.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarı yani yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 lira oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 38 bin 752 lira olarak hesaplandı.

* Harcama tutarları, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 40,27

Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.