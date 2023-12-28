Asgari ücret parti binasında belirlendi

Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren yeni asgari ücret AKP Genel Merkezi’nde kararlaştırıldı. Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin %49 zamla 17 bin 2 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Ekonomi Servisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine AKP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin %49 zamla 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 11 Aralık ve 18 Aralık’ta gerçekleştirdiği iki toplantıdan sonuç çıkmamıştı. Asgari ücretle ilgili görüşme trafiği dün hızlandı. Gündüz saatlerinde Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini AKP Genel Merkezi’ne davet edildiği duyuluruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan buluşma öncesi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Türk-İş Başkanı Atalay, "Bugüne kadar tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşmazsak biz bu işe katılmıyoruz deriz. Burada 8 milyonu ilgilendiriyor, çoluk çocuk 30 milyon. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Razı geleceğimiz bir rakam olursa varız deriz. Bu komisyon zaten adil bir komisyon değil. Ne demem gerekiyorsa noksansız söyledim, yine söylerim" ifadelerini kullandı.

Taraflar daha sonra Erdoğan’ın daveti üzerine AKP Genel Merkezi’ne gitti. Erdoğan işçi ve işveren temsilcileriyle yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. Bakan Işıkhan, "Önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü memnuniyetle yerine getirdik" dedi. Türk-İş yeni asgari ücrete şerh düştü. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay taleplerinin 18 bin lira olduğunu belirtti.

KOMİSYON LAĞVEDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, AKP Genel Merkezi’nde yapılan asgari ücret görüşmesine tepki gösterdi. Taşcıer, asgari ücreti belirleme yetkisinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görevi olduğunu hatırlattı. Taşcıer, "Bu komisyon elbette emekçiden yana karar alabilecek bir yapıda değil. Ama ne olursa olsun, bir kural varsa buna uyulmak zorundadır. Henüz komisyonda bir rakam konuşulmamışken, Erdoğan’ın bir ücret açıklaması Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun fiilen lağvedildiğinin ikrarı olacaktır" diye konuştu. Taşçıer, "Bugün asgari ücret konuşulan rakamlardan hangisi olursa olsun, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırının altına düşecek. Bu bir tahmin değil, matematiğin gerçeğidir. Dolayısıyla tek artış ısrarından vazgeçilmesi çağrısını bir kez daha yapıyoruz" dedi.

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BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80’i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak. Yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek. İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak.