Asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi tutuklandı

Tutuklu Gençler Platformu, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın tutuklandığını duyurdu.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz!” sloganıyla düzenlenen asgari ücret protestosunda gözaltına alınan Bilge Kaan Şarbat tutuklandı.

ATILAN SLOGANLAR TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Tutuklu Gençler Platformu 27 Aralık Cumartesi günü Kadıköy’de düzenlenen eylemden sonra gözaltına alınan Şarbat’ın tutuklandığını şöyle duyurdu:

“CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi arkadaşımız Bilge Kağan, hakaret içermeyen sloganlar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Bu tutuklama açıkça haksız, ölçüsüz ve ifade özgürlüğünün ihlalidir.

Bir yürüyüşün ardından, anayasal hak kapsamında atılan sloganları suç sayarak hem gözaltı hem de tutuklama kararı verenler; hukuku değil, korkuyu esas aldıklarını bir kez daha göstermiştir.

Gençleri susturarak toplumu hizaya sokabileceğini sanan bu anlayışı, tutuklamaya sevk eden savcısından, kararı veren hakimine kadar bu suça ortak olanları tarih affetmeyecek.

Korkmuyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Kadıköy örgütünün emekçi gençliğinin arkasında, Bilge Kağan'ın yanındayız.

Bilge Kağan Şarbat yalnız değildir.”

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi arkadaşımız Bilge Kağan, hakaret içermeyen sloganlar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Bu tutuklama açıkça haksız, ölçüsüz ve ifade özgürlüğünün ihlalidir.



Bir yürüyüşün ardından, anayasal hak kapsamında atılan sloganları suç sayarak hem… pic.twitter.com/kFHfG8yc8D — Tutuklu Gençler Platformu (@tutuklugencler) December 28, 2025

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan CHP Gençlik Kolları üyeleri, Süreyya Operası önüne yürüyerek 2026 için belirlenen asgari ücreti protesto etmişti.

Eylemde açıklamada, "Milyonları içine çeken bu yoksulluk batağı, sadece ekonomi yönetimindeki beceriksizlik değil; bir iktidar krizinin sonucudur. Bu iktidar, yarattığı tüm krizlerle birlikte siyasi yolculuğunun sonuna gelmiştir" denilmişti.

CHP İstanbul İl Gençlik Başkanı Erdem Kara, eylemden sonra CHP Kadıköy Gençlik Kolları'ndan bir yöneticinin gözaltına alındığını duyurmuştu.