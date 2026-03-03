"Asgari ücret şubat ayında enflasyon karşısında 2 bin 232 lira eridi"

DİSK-AR, "Enflasyon Haber Bülteni"ni yayımladı. Bültende, TÜİK'in yıllık resmi TÜFE oranını yüzde 31,53, gıda enflasyonu oranını yüzde 36,44 ve 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranının yüzde 33,39 olduğu hatırlatılarak, asgari ücretlinin şubat ayında 2 bin 232 lira kaybettiği kaydedildi.

Bültende, şubat 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubunun yüzde 55,78 ile eğitim olduğu belirtilirken, aylık en yüksek artışın yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler grubunda gerçekleştiği bildirildi. Aylık yüksek artışın görüldüğü ikinci grubun ise yüzde 6,89 ile gıda ve alkolsüz içecekler olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye’de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyonun dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı ifade edilerek, "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" denildi. Bültende şunlar kaydedildi:

"Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. 2026 Şubat’ta asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 2 bin 232 lira oldu. En düşük emekli aylığı ise 2026 Şubat itibarıyla bin 590 lirasını kaybetti.

Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale geldi. O nedenle TÜİK tarafından açıklanan ve emekçi grupların gelirlerine yapılacak zamlarda belirleyici olan altı aylık enflasyonun dayanağı bilinmiyor. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."





