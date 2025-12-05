Asgari ücret, taban ücret olmaktan çıkmalı

Ekonomi Servisi

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretlinin gözleri iktidar tarafından yapılacak zam açıklamasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında konuşan vekillerden CHP’li Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Genç, şunları kaydetti: “Türkiye’nin dört bir yanında hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı artık ortak bir kader hâline geldi. Asgari ücret 22 bin lirada bırakılırken açlık sınırı 30 bin lirayı geçti; emekli maaşı 16 bin lira bandında sürünürken yoksulluk sınırı 97 bin liraya ulaştı. TÜİK rakamları ne derse desin, gerçek enflasyon mutfakta yazıyor. Asgari ücret en az 39 bin TL olmalıdır.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’de asgari ücretin 39 bin TL’ye yükseltilmesini emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, bayram ikramiyelerinin de asgari ücrete eşitlenmesini talep etti. Gürer, “TÜİK ne talimat alıyorsa onu uyguluyor, siyasi iktidar bu işin sorumlusudur. Asgari ücret, beklentilere uygun açıklanmazsa, çalışanlar için büyük sıkıntı var. Asgari ücret, özel sektör başta olmak üzere taban ücrete dönüştü” dedi.