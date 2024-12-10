Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı: "Enflasyon ve alım gücü" vurgusu

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı bugün saat 16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

On beş kişilik komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. TÜRK-İŞ'in masadaki beş temsilcisinden dördünü işçiler oluşturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, toplantının açılışını gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu. İşçi ve işverene maksimum fayda sağlayacak bir rakam belirleyeceklerini savunan Işıkhan, "İşçinin emeğiyle işverenin yatırım gücünü aynı potada birleştiren bir düzen Türkiye'nin kalkınması için hareket noktası olacaktır" dedi.

Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"İşçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini dinleyeceğiz. Sürekli artan refahımız aziz milletimize geri dönmektedir. Enflasyon oranı, vatandaşlarımızın satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, ekonomik büyüme gibi koşulları analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetlerini gözeten adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz

Asgari ücrete yapılan artışlar enflasyona karşı kalkan olmakla kalmamış satın alma gücünü artırmıştır. Sürekli artan refahımız aziz milletimizin daha fazla istihdam olarak geri dönmektedir. Güncel istihdam verilerimiz en önemli göstergedir. OVP'ye uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar Ekimde istihdam 32 milyon kişiye ulaşmıştır. İstihdam tarihin en yüksek seviyesini görmüştür. Gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi için politikaları sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim, ihracatıyla bölgede lider, dünyada söz sahibi ülke haline gelmiştir. İşverenlerimiz gücün yolunu açan ve istihdamı sağlayan aktörlerdir. Birlikte yan yana yürüyerek üretim çarklarını döndürecek ekonominin dinamiklerini güçlü tutarak bugünlere geldik.

"BİZİM VİZYONUMUZDA ALIN TERİ KUTSALDIR"

Bizim vizyonumuzda alın teri kutsaldır, sermaye ise kalkınmanın motor gücüdür. İşçinin emeğiyle işverenin yatırım gücünü aynı potada birleştiren bir düzen Türkiye'nin kalkınması için hareket noktası olacaktır.

Bizler alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz. Çünkü Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesini ancak işçi ve işverenin el ele verdiği düzenle gerçekleştirebiliriz. Türkiye Yüzyılı vizyonu sosyal adalet, dayanışma ve birlikte büyüme iradesinin ortaya koyduğu idealdir.

İnsanı, emeği, alın teri ve dayanışmayı merkeze alan anlayışla hareket ediyoruz. Çalışma hayatında da bireyi toplumdan koparmadan, dayanışma içinde büyümeyi hedefleyen modeli hayata geçirmeyi gayret ediyoruz. Bireysel çıkarları değil, toplumsal faydayı esas alan yaklaşımları benimsemek durumundayız.

"PİYASA TOPLUMDAN BAĞIMSIZ DEĞİL"

İnsan her türlü yapının temelidir. İşletmelerin de temelinde insan vardır. İnsana ve çalışana yatırım yaptığınızda geleceği inşa edebiliriz. Bu süreç işletmenin değil, ekonomi ve toplumu güçlendirecek zincirleme etki yaratır. Biz öngörüyü reddediyoruz. Piyasanın toplumdan bağımsız yapıya dönüşmesi en büyük yanılgıdan biridir. Bizler çalışanları sadece üretim sürecinin parçası olarak görmüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda her vatandaşın emeği değerlidir.

Çalışanların emeğine saygı göstermenin ön şartı adil çalışma ve adil ücret politikasına bağlı. Bir çalışan ortaya koyduğu çabasına karşılık almalıdır. Belirlenecek olan 2025 yılı asgari ücretinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum."