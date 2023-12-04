Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi

Aralık ayına gelinmesiyle birlikte asgari ücret toplantısı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihini duyurdu. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi

Yılın son günlerine gelinmesiyle birlikte milyonlarca emekçinin gözü önümüzdeki dönemde belirlenecek olan yeni asgari ücretin ne kadar olacağına çevrilmiş durumda. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında belli olan yeni asgari ücret için yurttaşlar asgari ücret toplantısı ne zaman sorusunu araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihini duyurdu. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi

Her yılın son ayında işveren ve işçi sendikalarının bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir dizi toplantı yaparak önümüzdeki dönemin asgari ücretini belirliyor.

Asgari ücretin bu yıl ne kadar olacağı ise geçimini asgari ücretle sağlayan milyonlarca emekçinin gündemindeyken asgari ücret toplantısı ne zaman sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi ve diğer detaylar.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi

Birinci toplantısını 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşeceği duyurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücrete dair kararını 31 Aralık'a kadar duyurması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta toplanacağını duyuran Bakan Işıkhan, "Şu an teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alt sınırı yok, çalışanlarımızı, işçilerimizı tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte her iki tarafın da maksimum fayda elde edeceği şekilde uzatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.