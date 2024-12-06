Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi

Asgari ücret toplantısı ne zaman? | Her yılın son ayında işveren ve işçi sendikalarının bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir dizi toplantı yaparak önümüzdeki dönemin asgari ücretini belirliyor. Yılın son günlerine gelinmesiyle birlikte milyonlarca emekçinin gözü önümüzdeki dönemde belirlenecek olan yeni asgari ücretin ne kadar olacağına çevrilmiş durumda. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında belli olan yeni asgari ücret için yurttaşlar asgari ücret toplantısı ne zaman sorusunu araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihini duyurdu. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? İşte 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihi!

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu birinci toplantı tarihini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü Ankara'da gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BİRİNCİ TOPLANTI TARİHİ

Birinci toplantısını 10 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşeceği duyurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücrete dair kararını 31 Aralık'a kadar duyurması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta toplanacağını duyuran Bakan Işıkhan, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz. Bu dengenin sosyal adalet anlayışımız ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmesini ümit ediyoruz. Bizler, işçisinden işverenine, istihdamın tüm paydaşlarının hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatına yakışan bir uzlaşıyı hep birlikte inşa ediyoruz. Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Elbette hem işveren hem işçi temsilcilerinin gönlünden geçen asgari ücret rakamları var. Ancak bildiğiniz gibi asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini, komisyonda yer alan temsilcilere iletebilir. Komisyon üyeleri hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecek. Şimdiden bir oran vererek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır." dedi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

17.002 TL olan asgari ücret 2025 yılında %25 zamlanırsa 21.252 TL, %30 zamlanırsa 22.102 TL, %35 zamlanırsa 22.952 TL, %40 zamlanırsa 23.802 TL, %45 zamlanırsa 24.652 TL, %50 zamlanırsa 25.503 TL olacak.