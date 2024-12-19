Asgari ücret toplantısı öncesi kritik görüşme: Türk İş'ten açıklama

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Henüz rakam konuşmayan Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bugün yapacak.

TÜRK İŞ'TEN AÇIKLAMA

Türk İş Başkanlar Kurulu, toplantı öncesi bir araya geldi. Sendikaların asgari ücret görüşünün alındığı ve Türk İş'in yol haritasının tartışıldığı toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı.

Hükümet ve işverenin samimi olması durumunda asgari ücretin kısa zaman içerisinde belirleneceğinin altını çize Ağar, "Bizim her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız" dedi.

Ağar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Şimdi toplantıya gidiyoruz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve diğer komisyon üyeleriyle işverenlerle görüşeceğiz. Orada tekrar değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonucunda da ne görüşülmüş ise bir yere varılacak mı olmayacak mı, onu tartışacağız mutlaka. Yani artık son günlere gelindi. Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok, bir an önce bunun sonuçlanmasını özellikle istiyoruz. Sorumluluk hepimizde var ama daha çok elbette ki siyasi iktidarda. Hükümet ve işveren bize daha samimi gelirlerse tahmin ediyorum kısa zaman içerisinde sonuçlandırırız diyorum. İnşallah hayırlısı olur. Bizim her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız."