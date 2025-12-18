Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında asgari ücret ile ilgili konuşu.

"Tam 50 senederi Türk-İş, kanun gereği temsil noktasında" diyen Atalay, "5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi var 1974'ten itibaren. 50 sene evvel bu kurumun içindeyiz. 18-19 yıldır bu kurumun içindeyim. Geçen hafta Ramazan Bey, toplantıya katıldı" dedi.

"EMEKLİ, İŞSİZ, ASGARİ ÜCRETLİ ZOR DURUMDA"

Atalay, şöyle devam etti: "Bazı arkadaşlar 'asgari ücreti bırakmasaydık' diyor. Bıraktığımız falan yok. 2 aydır Türkiye bunu tartışıyor. Biz böyle demeseydik, orada bir hükmümüzün olmadığını, yetkimizin olmadığını yıllardır anlatamadım. Şimdi bunu anlatmaya gayret ediyorum. Asgari ücretlinin sıkıntısını gündeme getirmeye çare arıyorum. Emekli zor durumda, işsiz zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesini bir yere çekmek mecburiyetindeyiz."

"22 bin liraya bir hafta geçinemezsin" diyen Atalay, "Adı ne? Asgari ücret... Ne demek? Bundan daha düşük ücret veremezsin. Patronların elini tutan mı var, hükümetin elini tutan mı var? Ver fazlasını istediğin kadar. Veren var mı? Yüzde 7... Adam 'Vermem' diyor.'" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 14 KAYBIMIZ VAR"

Atalay, şunları ifade etti: "Bugün toplantı oluyor. Geçen toplantıda Ramazan Bey, Türk-İş'in 1,5 sayfa metnini verdi. Diyoruz ki, 1 yıl evvel kira neydi, eğitim neydi, ulaşım neydi, gıda neydi ortaya çıkardık. Geçen dönemden yüzde 14 kaybımız var."