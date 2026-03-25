Asgari ücret ve emekli aylıkları için güncelleme çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücret ve emekli aylıklarının temmuz ayına kadar güncellenmesi ve tüm çalışan maaşlarında seyyanen artış sağlanması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyon ve ekonomik sorunların yaşandığını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 4 haftadır devam eden saldırılarının neden olduğu belirsizliğin doğrudan etkisine girildiğini kaydetti.

Zorunlu temel gıda ürünlerinden 2025 yılı Mart ayında yapılan 5 bin 733 liralık aylık harcamanın 2026'da aynı ürünler alındığında 8 bin 720 liraya çıktığını söyleyen Gürer, savaş sürecinde bu artışların daha da arttığını belirtti.

"KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILMALI VE FAİZLER SİLİNMELİ"

İktidarın ücretlileri enflasyona karşı korumadığını vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

"Asgari ücret ve emekli maaşları temmuz ayına kadar güncellenmeli ve tüm çalışan maaşlarında seyyanen artış sağlanmalıdır. Temmuz ayında yeniden ücretlerde artışa gidilmelidir. Emekli ilaç katkı payı kaldırılmalıdır. Kurban Bayramı ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Akaryakıtta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Köprü ve yol geçiş ücretleri en az 1 yıl alınmamalıdır. Bankalara olan kredi borçları yapılandırılmalı ve faizler silinmeli, icralar bir yıl süre ile dondurulmalı, ek kredi sağlanmalıdır. İşten çıkarmalar durdurulmalı, şirketlere bu bağlamda ek destekler verilmelidir. Kayıt dışı ile mücadele artırılmalıdır. İthalat ve ihracat ile ilgili yapılan düzenlemelere ek ithal ürün fiyatları ile üreticiden çıkan ürün fiyatları için belirli bir kar marjı ile raf fiyatları kontrol altına alınmalıdır. Üretici ve besici girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalı, gübre ve yem yüzde 50 oranında sübvanse edilmelidir."