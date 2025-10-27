Asgari ücret ve emekli aylıkları nasıl eridi, 2026'da ne olacak?

Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret yapılacak zam ve emekli aylıklarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren bu durumu ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde yazdı.

“2017–2024 yılları arasın­da uygulanan ücret politika­ları incelendiğinde, enflas­yon oranları ile asgari ücret ve emekli aylıklarındaki ar­tışların birçok yıl paralel sey­retmediği, özellikle seçim dönemleri ile ekonomik ge­lişmelerin bu süreci şekillen­dirdiği görülmektedir” diyen Erdursun yazısında bu yıllar arasındaki verileri şöyle sıraladı:

2017

Enflasyon:

%15,47 – Asgari ücret artı­şı: %7,9

Enflasyonun yarısının al­tında artış, reel kayıp yaşan­mıştır.

2018 (Genel seçim yılı)

Enflasyon:

%33,64 – Asgari Ücret Artı­şı: %14,2

Kur şoku ortamında yapılan zam enflasyonun çok altında kalmıştır.

2019 (Yerel seçim yılı)

Enflasyon:

%7,36 – Asgari Ücret Artışı: %26,1

Artış enflasyonun yaklaşık üç katı olmuş, çalışan lehine gerçekleşmiştir.

2020

Enflasyon:

%25,15 – Asgari ücret artı­şı: %15,1

Enflasyonun altında kalan artış net reel kayba yol açmış­tır.

2021

Enflasyon:

%79,89 – Asgari ücret artı­şı: %21,6

Yüksek enflasyon karşısın­da ücret artışı yetersiz kalmış, alım gücü ciddi ölçüde düş­müştür.

2022 (Seçim öncesi dö­nem)

Enflasyon:

%97,72 – Asgari ücret artışı: %94,6

Artış enflasyona yakın sey­retmiş ancak önceki yılların kayıplarını tam olarak telafi edememiştir.

2023 (Genel seçim yılı)

Enflasyon: %44,22 – Asgari ücret artışı: %107

Tarihi düzeyde bir artış ya­pılmış ve enflasyon oranı iki katına yakın aşılmıştır.

2024 (Yerel seçim yılı)

Enflasyon: %28,52 – Asgari ücret artışı: %49,1

Artış enflasyonun belirgin şekilde üzerinde gerçekleş­miştir.

Erdursun’un yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Asgari ücret artışları nispe­ten öne çıkarken, emekli ay­lıklarındaki artış oranları ay­nı dönemde çoğu kez enflas­yonun altında kalmıştır. Bugün Türkiye’de emeklilerin önem­li bir bölümü temel ihtiyaçla­rını karşılamakta zorlanmak­ta, alım gücü tarihsel düzeyde gerilemiş bulunmaktadır.

Son sekiz yılın verileri bir­likte değerlendirildiğinde, üc­retlerde yalnızca belirli yıllar­da sağlanan yüksek artışların, geçmiş dönemlerden gelen kayıpları telafi etmeye yetme­diği görülmektedir. Her ne ka­dar seçim yıllarında yapılan yüksek zamlar dikkat çekse de bu artışların etkisi, seçim dışı yıllarda enflasyonun gerisin­de kalan dönemsel artışlar ne­deniyle büyük ölçüde nötrlen­miştir. Bu nedenle bugün hem asgari ücret seviyeleri hem de emekli aylıkları, resmi verile­re göre dahi yüksek seyreden enflasyon karşısında reel an­lamda gerilemiş durumdadır."

2026'DA NE OLACAK

"Eğer 2026’da asgari üc­ret artışı yalnızca hedeflenen enflasyon oranında tutulur ve geçmiş yıllardan devreden ka­yıplar telafi edilmezse, asgari ücretin ve emekli aylıklarının reel alım gücündeki düşüşün devam edeceği değerlendiri­lebilir.

Benim görüşüme göre, 2026 yılı yalnızca ücretlerin nomi­nal düzeyi açısından değil, üc­ret politikasının yapısal ni­teliği açısından da belirleyici olacaktır.

Eğer geçmiş yıllarda yaşa­nan kayıplar dikkate alınma­dan yalnızca enflasyon hede­fi kadar artış yapılırsa, asga­ri ücret ve emekli gelirlerinin satın alma gücü gerilemeye devam edecektir.

Bu da ücret politikasının se­çimlere duyarlı, fakat seçim dışı dönemlerde refah kaybı­nı gözetmeyen geçici bir araç olarak algılanmasına neden olabilir."