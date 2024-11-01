Asgari ücret zammını SGK bütçesindeki ipucu ele verdi

Merkezi yönetim bütçesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2025 yılı bütçesi de belli oldu, 2024 yılı bütçe hedefleri ise revize edildi.

SGK’nin 2025 yılı bütçesine göre, kurumun gelirleri yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak. SGK’nin 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü.

Merkezi yönetim bütçesinde 2025 yılında 12,8 trilyon lira gelire karşılık, 14,7 trilyon lira harcama öngörülüyor. SGK’nin gelecek yılki bütçesi, merkezi yönetim bütçesinin 3’te 1’ine karşılık geliyor.

ASGARİ ÜCRETE AZAMİ YÜZDE 25 ZAM

Sosyal Güvenlik Kurumu’na 4/a (SSK) ve 4/b’liler (BAĞ-KUR) için ödenen primler doğrudan asgari ücret üzerinden belirleniyor. SGK’nın 2024 sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3 trilyon 522,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü.

Prim gelirlerindeki yüzde 28 oranında artışın bir kısmının istihdamdaki artıştan kaynaklanacağı varsayıldığında, SGK’nın prim gelirleri hedefi belirlenirken, 2025 yılı asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 25 olarak öngörüldüğü anlaşılıyor.

Asgari ücret zammı bu tutarın üzerinde de olabilir. Ancak, SGK bütçesi hedeflerinin asgari ücrete yüzde 25 zamma göre hazırlandığı görülüyor.