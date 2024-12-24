Asgari ücrete bir tepki de CHP Sözcüsü Yücel'den: "Suriye fatihiyiz' diye caka satarsınız, kendi halkınıza bu zulmü yaparsınız"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin "'Suriye fatihiyiz' diye caka satarsınız, kendi halkınıza bu zulmü yaparsınız. İşçi düşmanısınız, emek karşıtısınız, alın terine zerre saygınız yok" dedi.

Güncel 24.12.2024 22:31 Giriş: 24.12.2024 22:31

Güncelleme: 24.12.2024 22:34 Kaynak: ANKA

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