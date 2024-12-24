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Asgari ücrete bir tepki de CHP Sözcüsü Yücel'den: "Suriye fatihiyiz' diye caka satarsınız, kendi halkınıza bu zulmü yaparsınız"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin "'Suriye fatihiyiz' diye caka satarsınız, kendi halkınıza bu zulmü yaparsınız. İşçi düşmanısınız, emek karşıtısınız, alın terine zerre saygınız yok" dedi.

Güncel
  • 24.12.2024 22:31
  • Giriş: 24.12.2024 22:31
  • Güncelleme: 24.12.2024 22:34
Kaynak: ANKA
Asgari ücrete bir tepki de CHP Sözcüsü Yücel'den: "Suriye fatihiyiz' diye caka satarsınız, kendi halkınıza bu zulmü yaparsınız"
ANKA

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"'Suriye fatihiyiz' diye caka satarsınız, kendi halkınıza bu zulmü yaparsınız. İşçi düşmanısınız, emek karşıtısınız, alın terine zerre saygınız yok. Yatağa aç giren çocuklar, çöplerden çürük sebze meyve toplayan vatandaş umurunuzda değil. Kul hakkı yiyorsunuz! 22 bin 104 lirayı müjde gibi açıkladınız ya, yazıklar olsun."

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