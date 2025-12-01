Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Zam oranlarına göre olası asgari ücret hesaplaması

2025 yılı için net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret, 2026 yılı zammı için milyonlarca çalışanın gündeminde. Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 20’ye yaklaşması, yabancı kuruluşların ise 2026 Türkiye enflasyonunu yüzde 25 seviyesinde öngörmesi yeni asgari ücret için kritik senaryoları gündeme taşıdı. Peki, asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 40, 45 veya 50 zam gelirse kaç lira olacak? Türk-İş verilerine göre Kasım ayı açlık sınırı olan 29.828 TL seviyesine ulaşmak için asgari ücrete ne kadar zam gerekiyor? İşte merak edilen tüm tablo ve hesaplamalar...

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI: YENİ ÜCRET NE OLABİLİR?

2025 yılı net asgari ücret: 22.104,67 TL

Zam Oranı Yeni Asgari Ücret (TL) %10 Zam 24.315,13 TL %20 Zam 26.525,60 TL %25 Zam 27.630,84 TL %30 Zam 28.735,07 TL %35 Zam 29.839,31 TL %40 Zam 30.943,54 TL %45 Zam 32.047,78 TL %50 Zam 33.152,01 TL

MERKEZ BANKASI VE YABANCI KURULUŞLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Merkez Bankası 2026 için resmi enflasyon beklentisini yüzde 20’ye yakın olarak açıklarken, yabancı finans kuruluşları Türkiye’de 2026 yılı enflasyonunun yüzde 25 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda, asgari ücret zammının yüzde 20-25 aralığında olması ihtimali güçleniyor. Bu oranlara göre olası asgari ücret seviyeleri:

%20 zamlı asgari ücret: 26.525,60 TL

%25 zamlı asgari ücret: 27.630,84 TL

AÇLIK SINIRINA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Türk-İş Kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 29.828 TL olarak hesaplandı. Asgari ücretin bu seviyeye ulaşması için gerekli zam oranı şöyle hesaplanıyor:

(29.828 − 22.104,67) ÷ 22.104,67 × 100 ≈ %34,93

Bu durumda, açlık sınırına denk gelen asgari ücret için gereken zam oranı yaklaşık %35 seviyesidir. Tabloya bakıldığında %35 zam ile asgari ücret 29.839,31 TL seviyesine yükseliyor. Bu rakam da açlık sınırına oldukça yakın bir değere işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRET 2026’DA YILDA KAÇ KEZ ZAMLANACAK?

Hükümet 2024 yılında yaptığı açıklamada, asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğini belirtmişti. Ancak 2026 için henüz resmi karar alınmadı. Ekonomi yönetiminin enflasyon gelişmeleri ve alım gücü kaybına göre ikinci bir ara zam ihtimalini değerlendirebileceği kulislerde konuşuluyor. Bu nedenle, 2026’da yılda bir mi, yoksa iki kez mi asgari ücret zammı yapılacağı henüz netleşmiş değil.

Asgari ücret 2026’da ne kadar olacak?

Yüzde 20 zam gelirse 26.525 TL, yüzde 25 zam gelirse 27.630 TL, yüzde 35 zam gelirse yaklaşık 29.839 TL olması bekleniyor.

Açlık sınırına ulaşması için asgari ücrete kaç zam gerekli?

Asgari ücretin açlık sınırı olan 29.828 TL’ye ulaşması için yaklaşık %35 zam yapılması gerekiyor.

Asgari ücret zammı enflasyona göre mi belirlenir?

Genellikle enflasyon oranı, refah payı ve ekonomik büyüme verileri baz alınarak belirlenir. 2026 için MB hedefi %20, yabancı kuruluşlara göre ise %25 düzeyindedir.

Asgari ücret yılda kaç kez zamlanacak?

Hükümet yılda bir kez zam yapılacağını açıklamıştı. Ancak 2026 için hala resmi bir karar verilmedi.

2026’da refah payı eklenir mi?

Ekonomi yönetimi olası enflasyon kayıplarına karşı refah payı eklemesi yapabilir. Bu durumda %30-%40 aralığı gündeme gelebilir.

2026 asgari ücret artışı, yalnızca enflasyon oranlarından değil aynı zamanda açlık sınırı, alım gücü kaybı, sosyal politikalar ve refah payı beklentilerinden de etkilenecek. Merkez Bankası'nın %20, yabancı kuruluşların %25 düzeyindeki tahminleri ışığında en güçlü senaryolar %20-35 aralığında yoğunlaşıyor. Özellikle açlık sınırına yaklaşan %35'lik zam ihtimali dikkat çekiyor. Tüm gözler Aralık ayında yapılacak resmi açıklamada olacak.