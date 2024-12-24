Asgari ücretin açıklamasının ardından SOL Parti'den eylem çağrısı: "Artık yeter"

SOL Parti, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstererek eylem çağrısı yaptı.

📢 ARTIK YETER!



Sefalet Ücretini Kabul Etmiyoruz!



İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET VE HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞELİM!



🗓️ 25 Aralık Çarşamba | 19.00

📍 Cevahir AVM önü (Mecidiyeköy)#hükümetistifa#asgariücret pic.twitter.com/DRIFcmJ4s6 — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) December 24, 2024

SOL Parti İstanbul Örgütü 'Sefalet ücretini kabul etmiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret ve haklarımız için birleşelim" diyerek tüm emekçileri 25 Aralık Çarşamba Günü 19.00'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde buluşmaya davet etti.