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Asgari ücretin açıklamasının ardından SOL Parti'den eylem çağrısı: "Artık yeter"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 2025 asgari ücret miktarını 22 Bin 104 lira olarak açıkladı. SOL Parti İstanbul Örgütü, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından eylem çağrısı yaptı.

Güncel
  • 24.12.2024 22:05
  • Giriş: 24.12.2024 22:05
  • Güncelleme: 24.12.2024 22:18
Asgari ücretin açıklamasının ardından SOL Parti'den eylem çağrısı: "Artık yeter"

SOL Parti, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstererek eylem çağrısı yaptı.

SOL Parti İstanbul Örgütü 'Sefalet ücretini kabul etmiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret ve haklarımız için birleşelim" diyerek tüm emekçileri 25 Aralık Çarşamba Günü 19.00'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde buluşmaya davet etti.

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