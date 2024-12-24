Asgari ücretin açıklamasının ardından SOL Parti'den eylem çağrısı: "Artık yeter"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 2025 asgari ücret miktarını 22 Bin 104 lira olarak açıkladı. SOL Parti İstanbul Örgütü, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından eylem çağrısı yaptı.
SOL Parti, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstererek eylem çağrısı yaptı.
📢 ARTIK YETER!— SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) December 24, 2024
Sefalet Ücretini Kabul Etmiyoruz!
İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET VE HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞELİM!
🗓️ 25 Aralık Çarşamba | 19.00
📍 Cevahir AVM önü (Mecidiyeköy)#hükümetistifa#asgariücret pic.twitter.com/DRIFcmJ4s6
SOL Parti İstanbul Örgütü 'Sefalet ücretini kabul etmiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret ve haklarımız için birleşelim" diyerek tüm emekçileri 25 Aralık Çarşamba Günü 19.00'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde buluşmaya davet etti.