"Asgari ücretle ilgili söylediğimiz çıktı" dedi, emekli maaş zammı için tahminde bulundu

Eski AKP Milletvekili Ali Turan, emekli maaş zammı için tahminde bulundu.

TGRT'de katıldığı programda konuşan Turan, "Asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı. Şimdi tabii şu anda asgari ücret çok önemli. Şu anda emekliler çok daha zor durumdalar. Onu bir defa belirteyim" dedi.

"Tahminim şu. Emekli maaşlarında tahmin şu" diyen Turan, "Bir defa emeklilere en az 30'un üzerinde olması lazım. Biraz da şey var yani, olacak gibi. En az 30 olması lazım ama benim söylediğim eğer uygulamaya girerse en yüksek alana daha az, en düşük alana daha fazla verilirse yukarıdan aşağı o zaman bu 40 oranlarında olabilir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Atakan Sönmez "En düşük emekli maaşının ben 20 bin lirayı bulmayacağını şey yapıyorum" deyince Turan, "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu 20'nin altında vermeyeceğini düşünüyorum. O bile yetmez. 30 bile az ama sayın Cumhurbaşkanımızın 20'nin altında vereceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.